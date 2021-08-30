Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor

TUNCELİ
'DE Hozat
-Ovacık özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3'ünü kontrol altına alan Orman Genel Müdürlüğü
(OGM), tek noktada devam eden orman yangınına 2 helikopter, 1 uçak, 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 40 personelle müdahale ediyor. Yangın yüzde 95 oranında söndürülürken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Ülke genelinde önceki gün yaşanan 6 orman ve 6 kırsal alan yangınını kontrol altına alan OGM ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor. OGM'nin verilerine göre yılın ilk 8 ayında Türkiye
'de bin 597 kırsal yangın ve 2 bin 105 orman yangını yaşandı. Orman teşkilatının yoğun çabalarıyla söndürülen alanlarda yeniden ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.