Türk komşularının acısını paylaştılar

TÜRKİYE ARTIK KALBİMİZDE VE BURADA YAŞAYIP ÖLECEĞİZ

Uzun yıllardır Marmaris'in Turunç Mahallesinde yerleşik yaşayan Susan- William Pritchard çifti, yangından zarar gören Türk komşularının acılarını paylaştı. İngiliz çift, yangının yıkımını gördükten sonra harekete geçtiklerini belirtti. Türk ailelere yardım etmek istediklerini belirten Susan Pritchard şöyle konuştu: "Arkadaşlarım ve ben, yangının korkunç yıkımını gördükten sonra Osmaniye'nin köy halkına bir şeyler vermek istedik. Biz uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan 3 İngiliz çiftiz ve Türkiye bize her zaman çok iyi davrandı ve Türk ailemize yardım etmemiz gerekiyordu. Onlar sadece evlerini değil, geçim kaynaklarını da kaybetti. Bunun için 8 keçi aldık ve 2 aileye verdik. Belki İngiliz'iz ama Türkiye artık kalbimizde ve burada yaşayıp öleceğiz ve Türk dostlarımızın acılarını paylaşacağız. Ateş kötüydü ama bizi yenmemesi gerektiğini hissettik. Keçilerin oradaki acıların bir kısmını iyileştireceğini umuyoruz. Keçilerden 2'si hamileydi ve Osmaniye'de sütün tekrar aktığını görmekten mutlu olacağız." dedi. Türk komşularıyla tam anlamıyla bir aile olduklarını ifade eden Pritchard, "Kocam geçen yıl Muğla Üniversitesi'nde tedavi gördü. 4'üncü evre kanser hastasıydı ve harika tedavi uygulandı. Bunun için teşekkür ediyorum."