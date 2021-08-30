Türk mermeri BAE, Umman, Bahreyn ve İtalya’nın odağında

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, BAE, Umman, Bahreyn ve İtalya'dan toplamda 46 tane satın almacı firmanın fuara geldiğini, salgına rağmen beklentilerin üstünde başarılı bir fuar geçirdiklerini söyledi. Kaya, "46 firma ile 11 Türk firmamız 200'ün üzerinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

İtalya, dünya toplam doğaltaş ihracatında 2020 yılında Türkiye'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Zengin mermer ve granit yataklarına sahip olmasına rağmen özellikle blok doğaltaş ithalatı yapan ülkeler arasında da önemli bir yeri var. İtalya'nın toplam blok doğaltaş ithalatında Türkiye; Çin'in arkasından yüzde 14,6'lık bir pay ile ikinci sırada yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise 300 milyon doların üzerinde ithalatıyla doğaltaş sektöründe önemli bir alıcı konumunda. BAE gerçekleştirdiği toplam doğaltaş ithalatının yüzde 31'ini Çin ve İtalya'dan gerçekleştiriyor. Türkiye'nin BAE ithalatındaki payı ise yüzde 13" dedi.





BÜYÜK HIZLA BÜYÜME

Mevlüt Kaya, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi (GCC) 'nin üyesi olan Bahreyn'de doğal taş endüstrisinin özellikle bölgedeki yüksek inşaat faaliyetleri sebebiyle büyük bir hızla büyüme eğilimi gösterdiğine değindi. Kaya, "Bahreyn 107 milyar doların üzerindeki planlı ve devam eden inşaat projesi ile GCC 'nin toplam proje değerine yüzde 5 katkı yapıyor. Umman ise toplamda 48 milyon dolarlık doğaltaş ithalatı gerçekleştiriyor. Bu ihracatın 25 milyon dolarlık kısmı BAE'den gerçekleşiyor. Ülkemizden ve diğer doğaltaş ihracatında öncü olan ülkelerden BAE'ye yapılan ihracatın bir kısmı yine BAE üzerinden Umman'a gerçekleştiriliyor. Türkiye, Umman'a direk olarak 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Ülkenin toplam ithalatı düşünüldüğünde bu rakamın daha da artırılması mümkün ve bu firmalarımız açısından büyük bir potansiyel" şeklinde konuştu. Ege Maden İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ve desteğiyle 15-18 Şubat 2021 tarihlerinde işlenmiş ürün ithalatının önemli merkezlerinden Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'a yönelik "Ortadoğu Ülkeleri Sanal Doğaltaş Ticaret Heyeti", 30 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihlerinde ise doğal taş sektöründe dünyanın en büyük 16'ıncı ithalatçısı konumunda olan Avustralya'ya Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti gerçekleştirdi.