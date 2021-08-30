AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Mersin'deki orman yangınları nedeniyle zarar gören evlerin yerine en hızlı şekilde yenilerinin yapılacağını belirterek, "Sahip olduğumuz dayanışma ruhu ile geride bıraktığımız üzücü günlerin yaralarını hep birlikte sarıyoruz, saracağız." dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Resul Kurt ile AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda, Leyla Şahin Usta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Usta, Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki orman yangınlarından etkilenen alanlarda inceleme yapacaklarını belirterek, "Mersin'de özellikle Aydıncık ve Silifke'de orman yangınları sonrasında ciddi zararlar meydana gelmiş durumda. Sadece evlerin değil tarım alanlarının da zarar görmüş olması hasarların tespit edilmesi ve bunların telafi edilmesi açısından çok kıymetli ve önemli. Afetin ilk olduğu andan itibaren yapılan çalışmalar sonucunda 964 kişinin mağduriyetinin olduğunu tespit ettik. Toplam zarar olarak, 27 milyon 509 bin liralık Mersin'e ait bir hasar tespiti yapılmış durumda. 156 meskenin hasar gördüğü tespit edilmiş" diye konuştu.

Usta, "Bunların içerisinde ağır ve hafif hasarlı olanlar var. Ağır hasarlı 55, yıkılmış olan da 48 mesken var. İlk aşamada hızlıca planlanan şey ağır hasarlı ve yıkılan evlerin yerine yenilerinin yapılması. Vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için elbette ki en önemli husus yaşanacak evlerinin bir an önce teslim edilmesi. Bu amaçla yerleri tespit edilerek yenilerinin yapılmasına en hızlı şekilde başlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği içerisinde hareket ediyor. Hem arazi hasarlarının giderilmesi hem de evlerin yerlerine yenilerinin yapılması konusunda en hızlı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda işlemler yapılmış durumda. Projeler belirlendi, tespit edildi. Yıkılan yerlerin yerine köy eviyse köy evi şeklinde projeler belirlendi. Orman evleriyse bunların yapımı planlandı, eğer hayvanların barındığı bir ahırsa, barınaksa bunların nasıl yapılacağı tek tek tespit edildi, projelendirildi ve yapımlarına inşallah hızlı bir şekilde ihaleleriyle birlikte başlanacak" dedi.

'ZARAR GÖREN ORMANLIK ALANLARDA AĞAÇLANDIRMA YAPILACAK'

Temel hedef bir yıl içerisinde vatandaşların tekrar eski evlerine, yaşamlarına, konutlarına dönmesi olduğunu belirten Leyla Şahin Usta, "Devlet olarak güçlü bir ülkeyiz. Hasar tespit çalışmalarına ilişkin itirazların değerlendirilmesi sonrasında tespit edilen hasarların yapımına hızlıca başlanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Devlet olarak güçlü bir ülkeyiz. Kendi imkanlarımızla, hep birlikte yeniden, yıkılan ve bozulan ne varsa yapmanın ve düzeltmenin çabası içerisindeyiz. Zarar gören ormanlık alanlarda ağaçlandırma yapılacak. Bu bölgelerin yapılaşmaya açılacağı iddialarının doğru değildir. Mersin önemli bir tarım kenti. Tarım ve orman alanlarının korunması ve daha da geliştirilmesini hedefliyoruz. Sahada yapılan ziyaretlerin ardından oluşturulacak raporlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak" şeklinde konuştu.