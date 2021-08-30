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Giriş Tarihi: 30.8.2021 11:09 Son Güncelleme: 30.8.2021 11:09

Yeşil pasaport şartları nelerdir? Yeşil pasaport nedir, kimlere verilir?

Yeşil pasaport şartları nelerdir? Yeşil pasaport nedir, kimlere verilir?

Yeşil pasaport, en yüksek 5 yıla kadar kullanım süresine sahip olan ve bordo pasaporta kıyasla daha fazla dolaşım imkânı sağlayan bir pasaport türüdür. Yeşil pasaport halk arasında yaygın olarak, devlet memuru olarak görev yapan kişilere verilen pasaport türü olarak bilinmektedir. Yeşil pasaport, devlet memuru olarak görev yapmakta olan kişilere ve bu kişilerin ailelerine verilebilen bir pasaporttur. Bu pasaport, bordo renkli klasik pasaporttan farklı olarak yeşil renge sahiptir. Hususi pasaport olarak da bilinen yeşil pasaport, sahiplerine bordo renkli normal pasaporta kıyasla birçok ayrıcalık sağlar. Yeşil pasaport, yalnızca devlet memuru olarak çalışan kişilere ve Emekli Sandığı ile bağlantılı çalışan kişilere verilir. Yeşil pasaportun en önemli avantajlarından biri, belirli bir gün sayısıyla sınırlı olmak koşuluyla bazı ülkelere vize olmaksızın giriş ayrıcalığı sağlamasıdır. Yeşil pasaport nedir? Yeşil pasaport şartları...

Yeşil pasaport ya da hususi pasaport, belirli koşulları olmakla birlikte kamu görevlisi olarak çalışan kişilere ve bu kişilerin ailelerine verilir. Yeşil pasaportun sağladığı dolaşım imkânları oldukça geniştir. En avantajlı pasaport türlerinden biri olan yeşil pasaport, Avrupa ve Amerika da dahil olmak üzere 160'tan fazla ülkeye vizesiz bir şekilde giriş yapma imkânı sağlamaktadır.

YEŞİL PASAPORT ŞARTLARI

Yeşil pasaport, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'na göre verilmektedir. "Kimler yeşil pasaport alabilir?" sorusunun yanıtı olan hükümler de aynı Kanun'da yer almaktadır. Söz konusu Kanun'da yer alan hükümlere göre yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişiler şunlardır:

  • Birinci, ikinci ya da üçüncü derece kadrolarda çalışmakta olan devlet memurları
  • TBMM'nin eski mensupları
  • Eski bakanlar
  • Birinci, ikinci ya da üçüncü derecede çalışan ve kadrolu olmayan diğer kamu görevlileri
  • Birinci, ikinci ya da üçüncü derecede kadrolarda çalışmakta iken emekli olan ya da görevden çekilmiş olan memurlar ve diğer kamu çalışanları
  • Aktif olarak çalışan büyükşehir, il ya da ilçe belediye başkanları
  • Birinci dereceden kadro ile görev yaptıktan sonra emekli olan belediye başkanları
  • Devlet sporcusu unvanına sahip olan resmi sporcular
  • Yeşil pasaport almaya hak sahibi olan kamu çalışanlarının eşlerine, 18 yaşına gelmemiş olan çocukları ve öğrenim hayatına devam etmekte olan, evlenmemiş olan ve ailesiyle birlikte ikamet eden çocukları.

YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yukarıda belirtilen ve yeşil pasaport almaya hak sahibi olan kişilerin ve ailelerinin yeşil pasaport alması için gerekli olan bazı belgeler vardır:

  • Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Bu formun düzenlenme tarihi itibariyle altmış gün geçerliliği vardır. Bu nedenle form doldurulduktan sonra altmış gün içinde başvuru yapılması gerekir).
  • Nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da geçici kimlik belgesi
  • Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
  • Maliye Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak belirlenen pasaport defter ücretinin ödendiğini gösteren belge
  • Daha önceden alınmış olan ve henüz iptal işlemi gerçekleştirilmemiş olan geçerli ya da geçersiz durumdaki pasaportlar
  • Reşit olmayan kişiler ya da kısıtlı durumda bulunan kişiler için, velilerin başvuru işlemine iştirak edememesi durumunda, veliler için noter yoluyla alınmış olan muvafakatname
  • 18 yaşından büyük olmakla birlikte 25 yaşını doldurmamış olan ve öğrenciliği devam ettiği için ebeveynlerinden biri üzerinden yeşil pasaport almaya hakkı olan kişiler için öğrenci belgesi

YEŞİL PASAPORT ALMAK İÇİN KAÇ YIL ÇALIŞMAK LAZIM?

Yeşil pasaport alabilmek için gerekli olan koşullardan biri, devlet memurluğunda birinci, ikinci ya da üçüncü derece kadrolarda bulunmaktır. Dolayısıyla yeşil pasaport alabilmek için devlet memuru olarak kaç yıl çalışmış olmak gerektiği sorusunun yanıtı, kişiye ve duruma göre değişkenlik gösterir. Kaç yıllık memuriyet hizmeti olduğuna bakılmaksızın birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolarda çalışanlar yeşil pasaport almaya hak kazanırlar.

10 YILLIK MEMUR YEŞİL PASAPORT ALABİLİR Mİ?

Yeşil pasaport sahibi olabilmek için gerekli koşullar arasında belli bir yıl şartı yoktur. Yalnızca birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolarda çalışıyor olmak şartı vardır. Bu nedenle birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolarda çalışma koşulunu sağlamadığı sürece 10 yıl görev süresine sahip bir memur yeşil pasaport alamaz.

YEŞİL PASAPORT İPTAL NEDENLERİ

Yeşil pasaport sahibi iken, yeşil pasaport alma koşullarından birini kaybeden kişilerin yeşil pasaportları iptal edilir.

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Yeşil pasaport şartları nelerdir? Yeşil pasaport nedir, kimlere verilir?
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