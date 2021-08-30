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Giriş Tarihi: 30.8.2021 13:23 Son Güncelleme: 30.8.2021 13:23

Yıpranma hakkı nedir? Yıpranma hakkı kimleri kapsıyor?

Yıpranma hakkı nedir? Yıpranma hakkı kimleri kapsıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, her mesleğin çalışma ortamı ve iş yükü aynı olmadığından, nispeten daha ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan kişiler, çalışma sürelerine ek süreler eklenerek daha erken emekli olabiliyor. Yıpranma payı olarak da bilinen yıpranma hakkı nedir? Yıpranma hakkı kimleri kapsıyor? Yıpranma hakkı hangi mesleklerde var? İşte yıpranma hakkı olan meslekler ve yıpranma hakkının detayları…

Fiili hizmet zammı olarak da bilinen yıpranma hakkı, zor mesleklerde çalışan işçilerin kazandığı haklardan biridir. Bu hak sayesinde prim günlerini doldurmak ve daha erken emekli olmak mümkün.

YIPRANMA HAKKI NEDİR?

Yıpranma payı, çalışma koşulları ağır olan mesleklerde çalışan işçilerin daha erken emekli olmasını amaçlayan bir haktır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda "fiili hizmet zammı" olarak geçen yıpranma payı, diğer mesleklere nazaran daha fazla gayret sarf edilen mesleklerdeki işçilere fazladan prim günü vererek erken emekli olmalarını sağlamaktadır. İşin riskine ve niteliğine göre 60, 90 ya da 180 gün prim verilebilmektedir. Örneğin, yıpranma payı olan bir meslekte çalışan bir işçi, her yıl için ilave 60 gün fiili hizmet zammı alıyorsa, 12 ay çalıştığında 14 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. Normal bir işte çalışanın emekliliği yılda 360 gün olarak hesaplanırken, yıpranma payı olan mesleklerde çalışan işçiler 420 ila 540 gün prim günü elde edebiliyor. İşçilerin yıpranma payından yararlanabilmek için minimum 3.600 gün çalışmış olması gerekiyor, yıpranma payı ise fiili hizmetten sayılıyor.

YIPRANMA HAKKI HANGİ MESLEKLERDE VAR?

Toplamda 45 meslekte yıpranma payı bulunmaktadır. Bu mesleklerde minimum 3,600 gün çalışmış olan işçiler yıpranma hakkından yararlanabiliyor. Yıpranma payı da fiili hizmetten sayılıyor. Kurşun ve arsenikte, cam atölyesi ve fabrikalarında, cıva, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında çalışan işçilerin yanı sıra, basın ve gazetecilikte çalışanlar, emniyet ve MİT mensupları da bu haktan yararlanabiliyorlar.

YIPRANMA HAKKI KİMLERİ KAPSIYOR?

Cam atölye ve fabrikalarında çalışan işçiler cam yapımında kullanılan maddeleri toz haline getirme, eleme ve karıştırma işlerinde çalıştıkları, basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla iş yaptıkları için bu sektördeki işçilere 60 gün fiili hizmet süresi eklenmektedir.

Kurşun ve arsenikte ise kurşun alaşımında çalışanlar, kurşunun hammaddelerinin çıkartılması işinde çalışanlar, kurşun üretimi için yapılan izabe işlerde görev alanlara 90 gün fiili hizmet süresi eklenmektedir.

Çimento fabrikalarında ilkel maddeleri kırıp ufalama, eleme ve karıştırma işlerinde ve otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlara 60 gün fiili hizmet süresi eklenmektedir.

En çok fiili hizmet süresi alan meslekler ise maden ocakları, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yeraltında çalışmayı gerektiren işlerdir. Bu mesleklerde çalışanlara yıllık 180 günlük hizmet zammı eklenmektedir.

YIPRANMA HAKKI OLAN MESLEKLER

İşte yıpranma hakkı olan mesleklerin tablosu:

MESLEKLER

İLAVE GÜN

Döküm Fabrikaları

60

Cıva Üretim İşleri

90

Kurşun ve Arsenik İşleri

60 ila 90

Çimento Fabrikaları

60

Alüminyum Fabrikaları

60

Demir ve Çelik Fabrikaları

90

Kok Fabrikaları – Termik Santraller

60

Asit Üretimi Yapan Atölye ve Fabrikalar

90

Cam Atölye ve Fabrikaları

60

Sahil Güvenlik Komutanlığı

90

Madencilik & Yeraltı İşleri

180

Radyoaktif İşler

90

Su Altında Çalışmayı Gerektiren İşler

60 ila 90

Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları

90

Emniyet, Polis ve MİT Çalışanları

90

İtfaiye ve Yangın Söndürme İşleri

60

Ceza İnfaz Kurumunda Çalışanlar

90

Basın ve Gazetecilik İşleri

90

TRT'de Haber Hizmetinde Çalışanlar

90

TBMM Yasama Organı Üyeleri

90

Cumhurbaşkanlığı Yardımcıları

90

Bakanlar

90

İhtiyat Pilotları

60

Diş Hekimi

60

Eczacı

60

Ebeler

60

Doktor

60

Hastabakıcı

60

Hemşire

60

Anestezi Teknikeri

60

Tıbbi Laboratuvar

60

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

60

Diyaliz Teknikeri

60

Radyoterapi Teknikeri

60

Eczane Teknikeri

60

Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni & Teknikeri

60

Toplum Sağlığı Teknisyeni

60

Fizyoterapist

60

Odyolog

60

Perfünyonist

60

Sağlık Fizikçisi

60

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Yıpranma hakkı nedir? Yıpranma hakkı kimleri kapsıyor?
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