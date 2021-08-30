Yozgatlı muhtarlardan afet bölgesine destek

Yozgat Valiliği tarafından il genelinde, orman yangınları ve sel felaketine uğrayan bölgelerdeki vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başlatılan yardım kampanyası her kesimden büyük ilgi gördü. Akdağmadeni ilçesinde de toplanan yaklaşık 300 bin lira civarındaki yardım parası banka hesabına yatırıldı.

İlçe Kaymakamı İrem Baha Yağan, son zamanlarda ülkemizde meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşların mağduriyetlerini gidermek, dertlerine deva olabilmek amacıyla kampanya düzenlendiğini hatırlatarak, ilçe merkezi ve köylerde başlatılan yardım kampanyasına gösterilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Akdağmadeni halkı birliğini ve beraberliğini göstererek Afet Bölgesine gönderilmek üzere kampanyaya yoğun bir katılım sağlamıştır" diyen Yağan, Afad hesabında toplanan 229 bin 935,55 lira ile birlikte kurum personellerinden toplanan 11 bin lira ve SMS yardımlarıyla birlikte toplamda 300 bin lira üzerinde bir bağış toplanarak, yardım parasının Ziraat Bankası Akdağmadeni Şubesinden AFAD hesabına yatırıldığını bildirdi.

Yağan, ayrıca afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına bağış yapan, Belediyelerimize, Siyasi Parti Teşkilatlarımıza, Stk'larımıza, bağış kampanyasında yoğun mesai harcayan Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Özdemir başkanı olmak üzere tüm mahalle ve köy muhtarlarına, kampanyaya bağışlarıyla destek veren ve hayır yolunda yarışan Akdağmadeni esnafına ve vatandaşlara teşekkür etti.

MUHTARLARA TEŞEKKÜR

Kampanyaya muhtarların duyarsız kalmayarak Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Özdemir öncülüğünde toplanan bağışların da teslim ediğini hatırlatan Yağan, dernek başkanı ve tüm muhtarlara teşekkür etti.

Kaymakam Yağan, ''Ülkemizde meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için ilçemiz genelinde başlatılan yardım kampanyasında muhtarlarımız yoğun mesai harcamışlardır'' dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı başta olmak üzere tüm Mahalle ve Köy Muhtarlarına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eden Yağan, Dernek Başkanı Hakan Özdemir'e 'Teşekkür' belgesi verdi. Yağan, ''Dernek başkanımızın aracılığı ile tüm muhtarlarımıza bu teşekkür belgesini takdim ediyor bu vesile ile yardım ve bağışlarını esirgemeyen tüm hayırsever vatandaşlarımıza, tüm Akdağmadeni halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum'' diye konuştu.