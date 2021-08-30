Zaferin 99’uncu yıl dönümü İstanbul’da 100’e bir kala coşkusu

Türk yurdunu işgalden kurtarmak ve düşman birliklerini püskürtmek amacıyla 26 Ağustos'ta başlatılan Büyük Taarruz'un 4'üncü gününde zaferle sonuçlanmasını anmak için ilan edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü İstanbul'da coşkuyla kutlandı. Bayram vesilesiyle bayraklarla kırmızıya bürünen Vatan Caddesi'nde geçit töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Kemal Yeni, 3'üncü Kolordu Komutanu Tuğgeneral Özkan Ulutaş, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit yakını ve gazilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

TÖRENDE BOY GÖSTERDİLER

Vali Yerlikaya ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşların bayramını kutlamasıyla başlayan tören, bando takımının ve halk oyunu ekibinin gösterisiyle devam etti. Akabinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava, kara ve deniz kuvvetleri, jandarma ve polis teşkilatını temsilen katılan birlikler ve envanterlerinde bulunan araçların geçit töreni gerçekleşti. Ortaya çıkan renkli görüntüler vatandaşların büyük beğenisi topladı. O anlar SABAH objektifleriyle işte böyle görüntülendi.