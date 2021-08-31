12 milyon dolarlık vurgun: Yaşlı kadının serveti hiç oldu

İsrail uyruklu 83 yaşındaki Karmela Azra, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ediyordu. 30 yıl önce vefat eden eşinden kalan milyarlarca lira İsviçre'de bir banka hesabındaydı. Yaşlı kadının bankacılık işlemleriyle yıllardır Suzan Benz isimli bankacı ilgileniyordu. Yıllarca devam eden dostluk nedeniyle Azra, bankacı dostunu kırmıyor ve çalıştığı bankayı değiştiren Benz'in bankalarına hesabını taşıyordu. Azra'nın en son banka hesabında 12 milyon doları vardı. Suzan Benz banka işini bırakacağını söyleyerek Azra'ya parasını bankadan çekip, yurt dışında bir bankaya taşımasını teklif etti. Yaşlı kadın, bankacı dostunun kendisini yönlendirdiği Bünyamin Altun ile iş ilişkisi kurmak istedi.

12 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Yedieminlik sözleşmesiyle söz konusu parayı Abu Dabi'de bir firmaya aktarmayı kabul eden Azra, paraları Altun'a gönderdi. İddiaya göre Altun, İsrail vatandaşı olduğu için paranın Dubai'ye hemen gönderilemeyeceği bahanesiyle, paraları Türkiye'deki bir bankaya yatırdığını söyleyerek yaşlı kadını oyaladı. Bunun üzerine Azra, parasının iadesini talep etti. Yine iddiaya göre Altun, kendi veya kendine bağlı şirketlerinin hesaplarına ya da akrabalarının hesaplarına veya yurtdışında kurulmuş olan ortaklarına ve başka şirketlere söz konusu parayı aktardı.

İSVİÇRE'DE TUTUKLANDI

Paraların İsviçre'de bulunması nedeniyle İsviçre adli makamlarına suç duyurusunda bulundu. İsviçre Zürih Kantonu Savcılığında ifade veren Bünyamin Altun, parayı iade edememesine sebep olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin sıkı mali kurallarını ve bu kurallara aykırı davranmak istememesi olduğunu anlattı. Bünyamin Altun'un yalan beyanda bulunduğu ve soruşturma makamlarına sahte belge sunduğu ortaya çıkınca İsviçre adli makamlarınca tutuklandı. Bir müddet sonra ise serbest bırakıldı.

ARDINDAN TÜRKİYE'DE DE İHBAR ETTİ

Bunun üzerine, kendisine ait paraları Dubai'de kurulmuş olan şirketler üzerinden değerlendireceği izlenimini vererek kendisini kandıran ve gerçekdışı açıklamalarla bu paraların Türkiye'de bulunan banka hesaplarına aktarmasını sağlayarak dolandırıldığını belirten yaşlı kadın, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"ANLAŞMA GEREĞİ PARAYI İADE ETMEMİŞTİM"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Bünyamin, Türkiye'ye milyarlarca liralık yatırımcıları getiren bir danışman olduğunu ileri sürerek, "Azra, İsviçre'de mevcut bulunan nakdini yurtdışına yatırım yapmak sureti ile değerlendirmek istemişti. Anlaşmada hisseleri kendisine ait olan şirketlerle yatırım yapmak amacı ile Dubai'de bulunan banka hesabına bedeli göndermesi gerekmekteydi. Kendisinin İsrail vatandaşı olmasından kaynaklandığından paranın şirketlerin Türkiye'de bulunan banka hesaplarına gönderilmesi yolu ile 1 yıl süre ile değerlendirilmesi konusunda ayrı bir anlaşma yaptık. Paralar, Türkiye'deki şirket hesaplarıma gönderilecek ve 1 yıl Türkiye'de durarak, Azra eli ile mevcut yatırımlar üzerinden değerlendirilecekti. Azra ise, hukuk dışı yollardan, dolaylı olarak paranın iadesinin istemesi, bir başka deyişle, iade için yasal bir yol göstermemesi, yasal yollarla talepte bulunmaması sebebi ile iade etmemiştim." diyerek kendisini savundu.

BİLİRKİŞİ TESPİT ETTİ

Soruşturma kapsamında dosya bilirkişiye tevzi edildi. Bilirkişi, Bünyamin Altun'un, Azra'nın sahip olduğu parayı Dubai'de kurulan iki farklı şirket üzerinden değerlendireceğini söyleyerek ikna ettiği, ikna faaliyetleri sırasında bütün dünyada bu işleri yapıyormuş izlenimi verdiği, ardından paranın Türkiye'ye aktarılması gerektiği şeklinde çeşitli bahaneleler ile Azra'yı dolandırmayı amaçladığı şeklinde bir rapor sunuldu. Raporda paranın aşama aşama yurtdışına ve kendi kontrolündeki diğer hesaplara aktarılmış olmasının da düşünceyi destekler nitelikte olduğu kaydedildi.

DAVA AÇILDI

Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden Bünyamin Altun 'un yaşlı kadına ait paraları yurt içi ve yurt dışı bankaları arasında aktarım yaparak kaybettiği ve bunu da ilk başta müştekinin güvenini kazanarak en baştan beri parayı kaybetme amacıyla hareket ettiği ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği anlatıldı.