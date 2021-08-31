15 yaşındaki Sami, ilk kez gittiği Avrupa’da kırmadığı rekor bırakmadı

Ailesinin de birçok kişinin halterle uğraştığını kendisinin de onlardan görerek bu spora başladığını anlatan 10. sınıf öğrencisi Sami Baki Kıymet şunları söyledi:
"Büyükbabam milli antrenör. Benim buralara kadar gelmemdeki en büyük destekçilerimden bir tanesi. Halteri onun sayesinde tanıdım, gördüm, öğrendim. Dedemin sayesinde bu sporu tanıyıp, buralara kadar geldim. Dayılarımda milli halterci. Avrupa üçüncülüğü var. Beni sürekli salonlara getiriyorlardı. Onların videolarını izliyordum. Onları gururlanarak izlerken, 'Acaba bende bir gün yapabilir miyim' diyordum. Onlara özenerek büyüdüm. 4 senedir profesyonelce uğraşıyorum. Çok sevdim bu sporu. Bırakmakta istemiyorum. Ailemin geleneğini sürdürmek istiyorum."
'İLK AVRUPA DENEYİMİN DE KIRMADIĞ REKOR KIRMADI'
Yarış için ilk kez Avrupa'ya gittiğini belirten Sami Baki Kıymet, "Bursa da Türkiye Şampiyonası olmuştu. Orada da 3 kez rekorlar kırdım. Ardından milli takıma davet edildim. 2 aydır milli takımdayım. Kamptan sonra Polonya'ya geldik. Çok heyecanlıydım. İlk yurtdışı yarışmamdı. O kadar ülkenin içerisinde buraya ülkemi temsil etmek için gelmiştim. Çok şükür güzel başarılar elde ettik. Hep birlikte başardık. Polonya'ya giderken hedefim hep yükseklerdi. Ama yine bu başarıları elde edebileceğimi bilemezdim. Kendime başarmak için söz vermiştim. Bunu başardım. Ailemde bana çok destek oldu" diye konuştu.
'KİLOLARIN BAŞINA GEÇERKEN BAYRAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'
Hedeflerinin artık daha yüksekler olduğunu ifade eden Sami Baki Kıymet, "Bundan sonra hedefimde seneye olacak olan yıldızlar dünya şampiyonası var. Konya'ya dönünce hemen çalışmalara başlayacağım.
Artık hedeflerim çok yüksek. Ben o kiloların başına geçerken ailemi, ülkemizi, milletimi düşünerek kaldırıyorum. Her şeyden önce bayrağımızı düşünüyorum. Her hedefimde bayrağım var. Bayrağımızı en yüksek yerlerde dalgalandırmak için o ağırlıkları kaldırıyorum" şeklinde konuştu.
Kariye boyunca U-15 yıldızlarda Türkiye şampiyonluğu, U-23'te Türkiye şampiyonluğu, gençlerde Türkiye şampiyonluğu, 3 tane Türkiye rekoru ve son olarakta 5 Avrupa rekoru gibi başarıları bulunan Sami Baki Kıymet, işinizi sevince, isteyince yaptığınızda her şey başarılıyor diyerek sözlerini tamamladı.