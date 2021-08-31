15 yaşındaki Sami, ilk kez gittiği Avrupa’da kırmadığı rekor bırakmadı

Ailesinin de birçok kişinin halterle uğraştığını kendisinin de onlardan görerek bu spora başladığını anlatan 10. sınıf öğrencisi Sami Baki Kıymet şunları söyledi:

"Büyükbabam milli antrenör. Benim buralara kadar gelmemdeki en büyük destekçilerimden bir tanesi. Halteri onun sayesinde tanıdım, gördüm, öğrendim. Dedemin sayesinde bu sporu tanıyıp, buralara kadar geldim. Dayılarımda milli halterci. Avrupa üçüncülüğü var. Beni sürekli salonlara getiriyorlardı. Onların videolarını izliyordum. Onları gururlanarak izlerken, 'Acaba bende bir gün yapabilir miyim' diyordum. Onlara özenerek büyüdüm. 4 senedir profesyonelce uğraşıyorum. Çok sevdim bu sporu. Bırakmakta istemiyorum. Ailemin geleneğini sürdürmek istiyorum."