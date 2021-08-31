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Giriş Tarihi: 31.8.2021 09:16 Son Güncelleme: 31.8.2021 09:23

15 yaşındaki Sami, ilk kez gittiği Avrupa’da kırmadığı rekor bırakmadı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
15 yaşındaki Sami, ilk kez gittiği Avrupa’da kırmadığı rekor bırakmadı

Polonya’da Ciechanow kentinde düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası’nda 5 rekor kırarak Avrupa Şampiyonu olan 15 yaşındaki Sami Baki Kıymet, bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırarak gururumuz oldu. İlk kez yarış için Avrupa’ya gittiğini ve bunda da başarılı olduğunu söyleyen genç halterci Sami Baki, “O ağırlıkların başına her geçtiğimde bayrağımızı, ülkemizi düşünüyorum. Rabbim yüzümüzü kara çıkarmadı. Bundan sonra da bayrağımızı en yukarılarda dalgalandırmak için daha çok çalışacağım” dedi.

Erkekler U15 96 kilo da yarışan Sami Baki Kıymet, koparmada 127 kilo ile altın, silkmede 155 kilo ile altın, toplamda ise 282 kiloluk derecesiyle koparma, silkme ve toplamda 5 rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Ailesinin de birçok kişinin halterle uğraştığını kendisinin de onlardan görerek bu spora başladığını anlatan 10. sınıf öğrencisi Sami Baki Kıymet şunları söyledi:

"Büyükbabam milli antrenör. Benim buralara kadar gelmemdeki en büyük destekçilerimden bir tanesi. Halteri onun sayesinde tanıdım, gördüm, öğrendim. Dedemin sayesinde bu sporu tanıyıp, buralara kadar geldim. Dayılarımda milli halterci. Avrupa üçüncülüğü var. Beni sürekli salonlara getiriyorlardı. Onların videolarını izliyordum. Onları gururlanarak izlerken, 'Acaba bende bir gün yapabilir miyim' diyordum. Onlara özenerek büyüdüm. 4 senedir profesyonelce uğraşıyorum. Çok sevdim bu sporu. Bırakmakta istemiyorum. Ailemin geleneğini sürdürmek istiyorum."

'İLK AVRUPA DENEYİMİN DE KIRMADIĞ REKOR KIRMADI'

Yarış için ilk kez Avrupa'ya gittiğini belirten Sami Baki Kıymet, "Bursa da Türkiye Şampiyonası olmuştu. Orada da 3 kez rekorlar kırdım. Ardından milli takıma davet edildim. 2 aydır milli takımdayım. Kamptan sonra Polonya'ya geldik. Çok heyecanlıydım. İlk yurtdışı yarışmamdı. O kadar ülkenin içerisinde buraya ülkemi temsil etmek için gelmiştim. Çok şükür güzel başarılar elde ettik. Hep birlikte başardık. Polonya'ya giderken hedefim hep yükseklerdi. Ama yine bu başarıları elde edebileceğimi bilemezdim. Kendime başarmak için söz vermiştim. Bunu başardım. Ailemde bana çok destek oldu" diye konuştu.

'KİLOLARIN BAŞINA GEÇERKEN BAYRAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Hedeflerinin artık daha yüksekler olduğunu ifade eden Sami Baki Kıymet, "Bundan sonra hedefimde seneye olacak olan yıldızlar dünya şampiyonası var. Konya'ya dönünce hemen çalışmalara başlayacağım.

Artık hedeflerim çok yüksek. Ben o kiloların başına geçerken ailemi, ülkemizi, milletimi düşünerek kaldırıyorum. Her şeyden önce bayrağımızı düşünüyorum. Her hedefimde bayrağım var. Bayrağımızı en yüksek yerlerde dalgalandırmak için o ağırlıkları kaldırıyorum" şeklinde konuştu.

Kariye boyunca U-15 yıldızlarda Türkiye şampiyonluğu, U-23'te Türkiye şampiyonluğu, gençlerde Türkiye şampiyonluğu, 3 tane Türkiye rekoru ve son olarakta 5 Avrupa rekoru gibi başarıları bulunan Sami Baki Kıymet, işinizi sevince, isteyince yaptığınızda her şey başarılıyor diyerek sözlerini tamamladı.

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15 yaşındaki Sami, ilk kez gittiği Avrupa’da kırmadığı rekor bırakmadı
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