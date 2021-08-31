20 yaşındaki genç barajda kayboldu

Yunuz Bolat'ın kaybolduğunu sabah saatlerinde arkadaşlarının Bolat'a ulaşamaması üzerine öğrendi. Ailenin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı, ekipler olayla ilgili araştırma başlattı. Muğla ve İzmir Deniz Polisi ile Muğla ve Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri de arama çalışmalarına dahil olarak Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda arama çalışması yaptı.

Yapılan aramada, Yunus Emre Bolat'a ait olduğu iddia edilen bir çift ayakkabı Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda bulundu. Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.