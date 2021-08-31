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Giriş Tarihi: 31.8.2021 14:34

20 yaşındaki genç barajda kayboldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
20 yaşındaki genç barajda kayboldu

Milas’ta dün gece arkadaşlarıyla Akgedik Barajı’nda buluşan 20 yaşındaki Yunus Emre Bolat’ın kaybolduğu iddia edildi.

Yunuz Bolat'ın kaybolduğunu sabah saatlerinde arkadaşlarının Bolat'a ulaşamaması üzerine öğrendi. Ailenin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı, ekipler olayla ilgili araştırma başlattı. Muğla ve İzmir Deniz Polisi ile Muğla ve Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri de arama çalışmalarına dahil olarak Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda arama çalışması yaptı.

Yapılan aramada, Yunus Emre Bolat'a ait olduğu iddia edilen bir çift ayakkabı Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda bulundu. Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

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20 yaşındaki genç barajda kayboldu
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