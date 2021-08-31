Aden İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Aden Ne Demek?

Aden ismi son dönemlerde sıkça tercih edilmesinin nedeni hem nadir kullanılıyor hem de anlamının güzel oluşudur. Bu ismin anlamı karşımıza "cennet bahçesi" olarak çıkmaktadır. Kur'an içerisinde yer alan bu kelimenin kökeni de Arapça'dır.

ADEN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Aden ismi son zamanlarda karşımıza sıkça çıkmaktadır. Bu isim özellikle son dönemde popülerlik kazanmış, az biliniyor olması nedeni ile son zamanda sıkça tercih edilmeye başlanmış bir isimdir. Aden ismini bebeğine koymak isteyen bireyler de bu ismin anlamını merak etmektedir. Aden isminin anlamı karşımıza "cennet bahçesi" olarak çıkmaktadır. Bu isim ayrıca terim anlam olarak da "salgı yapan organ veya bez" anlamında biyolojide kullanılmaktadır. Tüm bu anlamlara ek olarak Aden ismi Yemen içerisinde bulunan bir liman şehrinin de adı olarak karşımıza çıkar.

ADEN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Son zamanlarda popülaritesi artan isimlerden bir tanesi de karşımıza Aden ismi olarak çıkmaktadır. Bu ismin anlamının yanında bu ismi bebeklerine vermek isteyen aileler bu ismin Kur'an içerisinde yer alıp almadığını da merak etmektedir. Aden ismi Kur'an içerisinde 2 surede yer almaktadır. Bu sureler Hud Suresi, Furkan Suresi, Ankebut Suresi ve Necm Suresidir. Aden kelimesi Hud Suresi içerisindeki 60. Ayette, Furkan Suresinde 38. Ayette, Ankebut Suresi 38. Ayette ve Necm suresi 50. Ayette yer almaktadır.

ADEN İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Aden ismini çocuklarına vermek isteyen bireyler Aden isminin kökenini merak etmektedir. Aden ismi Türkçeye Arapça'dan geçmiştir. Bu ismin kökeni Arapça olarak karşımıza çıkar. Bu isim Türkçe diline Arap toplumları ile kaynaşmalar sonucu geçmiştir.

ADEN NE DEMEK?

Bu ismin TDK'ye göre anlamı "salgı yapan organ veya bez" olarak karşımıza çıkar. Aden isminin anlamı karşımıza "cennet bahçesi" olarak çıkmaktadır.