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Giriş Tarihi: 31.8.2021 12:58

Adıyaman'da 'hayvan otlatma' kavgası: Dört kişi yaralandı!

DHA
Adıyaman’da ’hayvan otlatma’ kavgası: Dört kişi yaralandı!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, biçili arazide koyun otlatma nedeniyle çıkan, taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Ekipler, iki kişiyi gözaltına aldı...

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Levzin mezrasında meydana geldi. Hayvan otlatan Hüseyin Öndoğan'ın koyunları, biçilen mısır tarlasına girdi. Bu nedenle, tarlada bekçilik yapan Mehmet Can ile Öndoğan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da katıldığı taşlı- sopalı kavgada Mehmet Can, Şerif Can, Hüseyin Öndoğan ve İbrahim Öndoğan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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Adıyaman'da 'hayvan otlatma' kavgası: Dört kişi yaralandı!
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