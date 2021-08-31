Adliye’de çalışan müdür sahte polislere 1.5 milyon kaptırdı

Sarıyer'de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olay iddialar göre şöyle yaşandı. Bir süre öncesine kadar İstanbul Adliyesinde Yazı İşleri Müdürlüğü yapan ve emekli olan Serpil G.'yi telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Ardından Serpil G.'ye "adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Biz sizin paranızı alıp güvende olmasını sağlayacağız" dedi. Bu konuşmaya inanan Serpil G. hemen 170 bin dolar parasını çekip dolandırıcılara teslim etti.

ALTINLARI DA İSTEYİNCE ŞÜPHELENDİ

Ancak aldıkları parayla da yetinmeyen dolandırıcılar emekli Serpil G.'den ziynet eşyalarını da getirmesini istedi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen Serpil G. dolandırıldığını anlayıp hemen polise koştu.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis şikayet üzerine çalışmaların sürdürüyor. Şüphelilerin yakalanması için kamera görüntüleri ve telefon görüşmeleri incelemeye alındı.

