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Giriş Tarihi: 31.8.2021 19:47

Adliye’de çalışan müdür sahte polislere 1.5 milyon kaptırdı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Adliye’de çalışan müdür sahte polislere 1.5 milyon kaptırdı

İstanbul Sarıyer’de ikamet eden ve bir süre öncesine kadar Çağlayan Adliyesinde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan emekli Serpil G. kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 1.5 milyon lirasını kaptırdı. Hakkınızda FETÖ soruşturması açıldı diyerek kandırılan Serpil G.yi ikinci kez arayan dolandırıcılar evdeki altınları da isteyince dolandırıldığı anlaşıldı. Hemen polise koşup durumu bildirdi. İstanbul Emniyeti dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyer'de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olay iddialar göre şöyle yaşandı. Bir süre öncesine kadar İstanbul Adliyesinde Yazı İşleri Müdürlüğü yapan ve emekli olan Serpil G.'yi telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Ardından Serpil G.'ye "adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Biz sizin paranızı alıp güvende olmasını sağlayacağız" dedi. Bu konuşmaya inanan Serpil G. hemen 170 bin dolar parasını çekip dolandırıcılara teslim etti.

ALTINLARI DA İSTEYİNCE ŞÜPHELENDİ

Ancak aldıkları parayla da yetinmeyen dolandırıcılar emekli Serpil G.'den ziynet eşyalarını da getirmesini istedi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen Serpil G. dolandırıldığını anlayıp hemen polise koştu.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis şikayet üzerine çalışmaların sürdürüyor. Şüphelilerin yakalanması için kamera görüntüleri ve telefon görüşmeleri incelemeye alındı.

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Adliye’de çalışan müdür sahte polislere 1.5 milyon kaptırdı
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