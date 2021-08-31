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Giriş Tarihi: 31.8.2021 14:19

Akçakale'de taşlar, sopalar hava uçuştu: 11 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Akçakale’de taşlar, sopalar hava uçuştu: 11 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde iki grup arasında, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, 11 kişi yaralandı.

Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılırken, 7 yaralı Akçakale Devlet Hastanesinde, 4 yaralı ise Harran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kavgada eli sopalı kişilerin önce birbirlerine daha sonra ise park halindeki araçlara saldırdıkları görüldü. Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

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Akçakale'de taşlar, sopalar hava uçuştu: 11 yaralı
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