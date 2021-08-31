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Giriş Tarihi: 31.8.2021 11:01

Akçakale'de yol verme kavgası: Taraflar birbirine sopalarla saldırdılar

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Akçakale’de yol verme kavgası: Taraflar birbirine sopalarla saldırdılar

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki grup arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Taraflar birbirine sopalarla saldırdılar.

Kavga Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine bağlı Akçakale Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araçları ile yolda ilerlemekte olan iki taraf arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Cadde üzerinde yol verme nedeniyle tartışan taraflar kısa sürede kavgaya tutuştu. Kalabalık bir şekilde yakınlarının da gelmesi ile kavgaya tutuşan taraflar ellerinde sopalar ile araçlara zarar vererek birbirlerini öldüresiye dövdüler. Yaşanan olay sonrası çevredekiler araya girmesi ile sakinleştirilmeye çalışılan taraflar için Emniyet ekiplerine haber İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kavgaya tutuşan tarafları sakinleştirerek olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Akçakale'de yol verme kavgası: Taraflar birbirine sopalarla saldırdılar
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