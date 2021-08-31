Alkol + Sürat = Ölüm

İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde, önceki gece bir mekânda alkol alan Kamil Çörekçi, direksiyon başına geçip arkadaşlarını gezdirmeye çıktı. Ancak saat 04.30 sıralarında aşırı hız nedeniyle üstgeçitteki virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Demir bariyerleri aşarak üstgeçidin duvarına çarpan hafif ticari araç, daha sonra da İZBAN raylarına uçtu. Hurdaya dönen araçta bulunanlardan Ayşenur Bozkurt (24) olay yerinde ölürken, sürücü Kamil Çörekçi ve 4 arkadaşı hastaneye kaldırıldı.
Manisa Salihli'de de İzmir-Ankara otoyolunda seyir halindeki bir TIR'ın duraksaması sonucu arkadan gelen başka bir TIR önündeki iki otomobile çarptı. İki TIR arasında kalan otomobiller adeta akordiyon gibi ezilirken otomobillerde bulunan Ayşe ve Osman Muslu ile Sevilay Şahane olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobillerden güçlükle çıkarılan yaralanan 5 kişi ilçedeki hastanelere sevk edildi.
5 KAZADA 6 ÖLÜ, 10 YARALI
Öte yandan Isparta'nın Eğirdir ilçesinde de 2012 yılında Hakkari'de şehit düşen Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek'in babası İbrahim Tunçbilek (62) devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü Mahmut Atıcı ağır yaralandı, yanındaki eşi Zahide Atıcı (56) ise hayatını kaybetti. Şırnak'ta otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Samsun'da ise aşırı süratli otomobil hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Tekirdağ'da meydana gelen kazada ise 8 kişi yaralandı.