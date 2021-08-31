Ankara Altındağ’da sağanak yağış sele yol açtı

Aniden bastıran yağmur nedeniyle evini su basan ev sahibi Gülbeyaz Bekmezci, "Bir tek benim daireme sel basmadı. Geçen sene de aynı durum yaşandı. Yardım edeceğini söyleyen hiçbir kurum yardım etmedi. Maddi durumum olmadığı için buradan taşınamadım. Tekrardan evime gelmek durumunda kaldım. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.