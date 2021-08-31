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Giriş Tarihi: 31.8.2021 09:56 Son Güncelleme: 31.8.2021 10:10

Ankara'da vahşet: Boşandığı eşini erkek arkadaşıyla görünce...

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da vahşet: Boşandığı eşini erkek arkadaşıyla görünce...

Ankara'da akşam saatlerinde gözü dönen eski koca sokak ortasında kurşun yağdırdı. Salih Ö, takip ettiği eski eşi Ebru Yüksel ile erkek arkadaşı Mustafa D. ve yanlarında bulunan 4 yaşındaki kızı İsra Ö.'yü, takibe aldı. Oturdukları sitenin bahçesinde silah ile eski eşine kurşun yağdıran zanlı, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Yüksel, yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesi Diriliş Mahallesinde Salih Ö. (38) boşandığı eşi Ebru Yüksel (33), erkek arkadaşı Mustafa D. (32) ve yanlarında bulunan kızı İsra Ö.'yü takibe aldı. Ebru Yüksel ve Mustafa D. oturdukları sitenin bahçesine geldiği sırada karşılarına çıkan Salih Ö. ile tartışmaya başladı. Aralarında çıkan kavga sırasında yanında getirdiği tabancayı çıkartan Salih Ö, eski eşi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı.

Bu sırada kızı İsra Ö. de babasının silahından çıkan kurşunla yaralandı. Salih Ö. daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan site sakinleri bahçeye baktıklarında biri çocuk 4 kişiyi yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETİ

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı. Ebru Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalçasından yaralanan Mustafa D. ile İsra Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtilirken, Salih Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ankara'da vahşet: Boşandığı eşini erkek arkadaşıyla görünce...
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