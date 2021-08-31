Ankara’daki vahşeti taksici anlattı: “Önce eski eşine, sonra da yanındaki adama sıktı”

Olayın ardından Salih Ö. saldırıyı gerçekleştirdiği tabanca ile kendisini de başından vurdu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Ebru Y. ile cinnet getiren eski eş Salih Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlara şahit olan taksici Haydar Yılmaz'da kan donduran anları anlattı.

