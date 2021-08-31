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Giriş Tarihi: 31.8.2021 08:46 Son Güncelleme: 31.8.2021 08:55

Atölyede akılalmaz olay! Karnından girip sırtından çıktı

İHA
Atölyede akılalmaz olay! Karnından girip sırtından çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir koltuk atölyesinde makineden fırlayan ağaç parçası, işçinin karnından girip sırtından çıktı.

Olay, Cerrah Mahallesi Kalburt bölgesinde faaliyet gösteren bir koltuk atölyesinde meydana geldi. Dilimleme makinesinden fırlayan ağaç parçası, yabancı uyruklu işçi Ahmed A.'nın (30) karnından girip sırtından çıktı.

Olayı gören işçiler büyük şok yaşarken, talihsiz işçi kanlar içinde yere yığıldı. Çalışma arkadaşlarının yardıma koştuğu işçi, vücuduna giren ağaç parçasıyla birlikte özel araçla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Atölyede akılalmaz olay! Karnından girip sırtından çıktı
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