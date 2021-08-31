Avcılar’da lunaparkta fenalaşan genç kız, hayatını kaybetti! Görevlilerin sözleri ’pes’ dedirtti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Günay, çağrılan ambulans ile lunaparkın tam karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Günay, hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Günay'ın oyuncakta kustuğu ve kusmuğunun solunum yolunu tıkadığı için hayatını kaybettiği iddia edildi.

HAYALİ PSİKOLOG OLMAKTI

Zeynep Günay'ın başarılı bir öğrenci olduğu bir yıl daha hazırlanarak üniversite sınavında iyi bir sıralama elde ettiği hayalinin ise psikolog olmak olduğu öğrenildi. Sınav sonuçlarının açıklanması saatler kala Günay bugün açıklanan üniversite sınav sonucunu göremedi.