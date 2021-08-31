Ayancık’ta askerlere doğum günü sürprizi!

Sinop'ta 11 Ağustos'taki şiddetli yağışın ardından sel sularının taşkınlara neden olduğu Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Sel felaketi nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve kamu kurum binasının su altında kaldığı bölgede Mehmetçik selin ilk anından itibaren hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor.