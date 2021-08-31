Balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek denize açıldı ilk balıklar tutuldu

Bir süre denizde bekleyen ağlar, daha sonra balıkçılar tarafından özenle çekildi. Balıkçıların bir kısmı ağları özenle toplarken bir kısmı ise balıkları tekneye almak için uğraştı. Ağların tekneye çekilmesiyle sezonun ilk balığı alınmış oldu. Tekneye alınan balıklar kutulara doldurulduktan sonra satışa sunulmak üzere balık haline götürüldü. 1 Eylül itibariyle başlayan balık avı sezonu 15 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek.