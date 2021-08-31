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Giriş Tarihi: 31.8.2021 21:17 Son Güncelleme: 31.8.2021 21:17

Barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Milas’ta arkadaşlarıyla gittiği Akgedik Barajı’nda kaybolan 20 yaşındaki Yunus Emre Bolat’ın cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu.

Arkadaşlarıyla birlikte Milas'ta bulunan Akgedik Barajı'na pikniğe giden 20 yaşındaki Yunus emre Bolat'tan bir süre sonra ortadan kayboldu. Arkadaşlarının aramalarına rağmen bulunamayan Bolat'ın aliesi kayıp başvurusunda bulundu. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Jandarma ekiplerinin yanı sıra Muğla ve İzmir Deniz Polisi ile Muğla ve Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri de arama çalışmalarına dahil olarak Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda arama çalışması yaptı. Yapılan aramada, Yunus Emre Bolat'a ait olduğu tahmin edilen bir çift ayakkabı Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda bulundu.

Bölgedeki arama çalışmaları devam derken ekiplerin, Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda yaptığı arama sonucunda Bolat'ın cansız bedeni bulundu. Bolat'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
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