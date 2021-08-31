Barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Jandarma ekiplerinin yanı sıra Muğla ve İzmir Deniz Polisi ile Muğla ve Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri de arama çalışmalarına dahil olarak Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda arama çalışması yaptı. Yapılan aramada, Yunus Emre Bolat'a ait olduğu tahmin edilen bir çift ayakkabı Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda bulundu.