Bingöl’deki orman yangını 3 gündür devam ediyor

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde 3 gündür süren orman yangının ilk gününden itibaren bölgede müdahale çalışmalarına başlayan yangın bölgesine Bingöl, Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır'dan gelen toplam 100 kişilik ekip müdahale ederken ve yöre halkı da çalışmalara destek veriyor.

Bölgeye gönderilen Orman genel müdürlüğüne ait 2 adet helikopterle dünden beri havadan söndürme işlemleri devam ederken, karadan ise 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve Yayladere Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ekiplerce kullanılıyor.