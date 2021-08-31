Bitlis Valisi: Mavi iller arasında biz de olmak istiyoruz

Bitlis'in Tatvan ilçesinin girişindeki arama kontrol noktasına gelen Bitlis Valisi Oktay Çağatay beraberinde İl Sağlık Müdürü Koray Okur ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile birlikte oluşturulan aşı ikna ve aşılama çadırında çalışan sağlıkçılara destek verdi. Durdurulan araçlardaki yolcuların aşılı olup olmadıklarını soran Bitlis Valisi Oktay Çağatay, aşı olmayan vatandaşlara da aşı olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Bitlis'te aşılama oranlarını yapılan çalışmalar sonucunda yüzde 75'lere yükseltmek hedefinde olduklarını ifade eden Vali Oktay Çağatay yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Aşılama konusunda vatandaşlarımızı hem bilgilendirme hem de ikna ederek, aşılama faaliyetlerimizi yürütmek istiyoruz. Malumlarınız olduğu üzere dünya ve ülkemiz Covid-19 sıkıntısı çekti. Çok şükür ülkemiz tedavilerle beraber aşılarla da büyük bir yol kat etti. Sağlık Bakanlığımızın yurt dışından temin ettiği aşıları da vuruyoruz. Ama ne yazık ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bir çok vilayetinde olduğu gibi bizde de aşılama istediğimiz oranda değil. Sağlık Bakanımızın her akşam duyurduğu mavi iller arasında bizde olmak istiyoruz. Bu amaçla tam bir seferberlik başlattık. Şu anda bulunduğumuz yol kontrol noktaları dahil, mahalle ve köylerin tamamını gezerek konunun önemini anlatıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerdeki kapanma süreçlerini yaşamak istemiyorsak, bu işin gereklerini yerine getirmeliyiz. Vatandaşımız hakikaten ilgilidir. Arkadaşlarımızın gayreti ile de umuyoruz ki birkaç güne kadar Türkiye'nin büyük bir kısmının olduğu gibi maviye döneceğiz. Yüzde 75'lik aşılama oranına ulaşacağız. Vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz. Aşılarını mutlaka ama mutlaka olmaları konusunda yine uyarıyoruz. Hep birlikte bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz."