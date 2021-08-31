Büyük zafer için 200 metrelik büyük Türk bayrağı ile yürüdüler

Bundan 99 yıl önce zafer bu milletin hakkı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatması, Milli Mücadele'yi alnının akıyla vermesi ve hep birlikte bu vatanı işgalden kurtarmak suretiyle yedi düvele vermiş olduğumuz bir cevap, kazanmış olduğumuz bir zaferin günüdür." dedi.