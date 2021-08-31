Çocukları yaralanan anne: “Tutuklanmasını istiyorum”

Adana'da maganda kurşunu ile yaralanan Suriyeli kardeşlerden Azize (3) taburcu edilirken, Ahmet el- Alivi'nin (7) tedavisi sürüyor. Çocuklarını vuran zanlının serbest bırakılmasına tepki gösteren anne Fatma el-Alivi "Çocuklarımın kanlar içerisinde kaldığını gördüm. Onları öyle görünce, sanki canım çıktı. Hastanede tedavi gören oğlum beni görünce ağlayarak, 'Anne gitme' diyor. İçim parçalanıyor. Bu durumu kabul etmiyorum. Çocuklarımı vuran kişinin tutuklanmasını istiyorum" dedi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Olay, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. 19 yaşındaki Yunus Emre P. ile komşuları arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda Yunus Emre P., pompalı tüfekle ateş etti. O esna da sokakta oynanan Suriyeli kardeşler Azize ile ağabeyi Ahmet el-Alivi yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağabey kardeşten Azize taburcu olurken, Ahmet'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olaydan sonra gözaltına alınan saldırgan ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"İÇİM PARÇALANIYOR"
Çocuklarının yaralanmasına neden olan saldırganın serbest kalmasına tepki gösteren anne Fatma el-Alivi, "Doktorlar arayıp, hastaneye gelmemi söylüyorlar. Yanına gittiğimde oğlum beni görüp ağlıyor, 'Anne gitme' diyor. İçim parçalanıyor. Çocuklarımı bu hale koyan kişi serbest kaldı. Bu durumu kabul etmiyorum. Çocuklarımı vuran kişinin tutuklanmasını istiyorum" dedi.
"SANKİ CANIM ÇIKTI"
Acılı anne Alivi, "Sokaktan gelen kavga seslerini duyunca çıkıp baktık. Kimse yoktu, o sırada kapı açık kalınca çocuklarım dışarı çıkmış. Bir anda silah sesleri duyduk. Panikle yeniden dışarı bakınca, çocuklarımın kanlar içerisinde kaldığını gördüm. Onları öyle görünce, sanki canım çıktı. Çok zor bir durum. Hemen hastaneye götürdük. Kızım tedavisinin ardından taburcu oldu ama oğlum hala yoğun bakımda tedavi görüyor."