Damada 3.4 milyon lira geline kilolarca altın

Van
'da, Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram'ın oğlu Rızgin Bayram görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, damada 3.4 milyon lira, geline ise kilolarca altın takıldı. Düğüne aşiret liderleri, milletvekilleri, kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasiler, oda başkanları, gazeteciler, spor camiası, eş dost ve akrabalar katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı standının kurulduğu tören, yemek ikramının ardından takı töreni ile devam etti. Damada 3 milyon 400 bin lira nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.