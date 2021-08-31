Ece İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Ece Ne Demek?

Ece ismini bebeklerine koymak isteyen anne babalar Ece ismi hakkında bazı detayları merak etmektedir. Merak edilen Ece isminin anlamı karşımıza "kraliçe, baş, reis, ana, büyük kadın, güzel kadın" olarak çıkmaktadır. Güzel anlamlı bu ismin kökeni ise Türkçe olarak bilinmektedir.

ECE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ece ismi uzun yıllardır ülkemizde kullanılan ve sık sık duyduğumuz isimler arasında yer almaktadır. Bu ismi bebeklerine koyacak olan ebeveynler ise bu ismin anlamı merak ediyor. Ece isminin anlamı sözlüğe göre karşımıza "kraliçe, baş, reis, ana, büyük kadın, güzel kadın" olarak çıkmaktadır. Bu isme sahip olan kişiler genellikle kin tutmazlar, merhametli ve affedici kişilerdir. Bu nedenle ebeveynler bu ismi bebekleri için tercih etmektedirler.

ECE İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Ece ismi kız bebekler için oldukça sık, tek isim halinde ya da başka isimler ile kombin edilerek iki isim halinde kullanılmaktadır. Bu ismi kullananlar ya da kullanmak isteyenler bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığını merak etmektedirler. Ece ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde yer almamaktadır. Fakat bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almaması bu ismin konulmasının caiz olmadığı anlamına gelmez. Bu ismin konulmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

ECE İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Ece ismini bebeklerine koymak isteyen ebeveynler bu ismin kökenini de merak etmektedirler. Bu ismin kökeni karşımıza Türkçe olarak çıkmaktadır.

ECE NE DEMEK?

Ece isminin ne demek olduğunu, bu isme sahip olan kişiler, bu ismi duyan kişiler, bu isimleri bebeklerine koymak isteyen ebeveynler oldukça merak etmektedir. Bu ismin anlamı karşımıza "kraliçe, baş, reis, ana, büyük kadın, güzel kadın" olarak çıkmaktadır.