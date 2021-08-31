Edirne’de kaza: Köpeğe kalp masajı yapıldı ama...

'TÜM MÜDAHALELERİ UYGULADIK'



Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi sorumlu veteriner hekimi İsmail Tatlıgil, gerekli tüm müdahaleleri yapmalarına rağmen yavruyu kaybettiklerini dile getirdi. Tatlıgil, "Kazalı bir yavru köpek geldi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı maalesef. Kendinde değildi zaten. Gerekli olan bütün müdahaleler yapıldı. İç kanama şüphesiyle kanamayı durduracak enjeksiyonlar yapıldı. Ancak maalesef daha müdahalelere yanıt verecek zaman bulamadan yavruyu kaybettik. Muhtemelen iç organları hasar görmüş. Öyle bir durumda aslında zamana ihtiyacımız vardı, ancak o zamanı bulamadık ve kaybettik" diye konuştu.