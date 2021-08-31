En özel deniz festivalinde bir araya geldiler

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN EMPATİ VURGUSU

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutlayan ve festivalde engelli bireylerin mutluluğunun görüldüğünü belirten Başkan Büyükakın "Amacımız engelli bireylerle engelsiz bir festivalde bir araya gelerek bütün engelleri ortadan kaldırmak. Özellikle engelli ailelerin, kendi çocuklarını engelsiz çocuklarla birlikte aktif rol aldığını görmeleri onları çok daha mutlu ediyor. Bugün yaptığımız parklarda engelli ve engelsiz çocuklar birlikte oyun oynuyor. Sadece Büyükşehir Belediyesi olarak değil tüm toplumun bu anlayışla hareket etmesi, empati yapması gerektiğini düşünüyoruz. Empati yaparsak o zaman gereken önemi ve özeni herkes gösterir" dedi.

ENGELSİZ PLAJ İÇİN NELER YAPILDI?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmayla Karamürsel ilçesi Ereğli Kumyalı'da bulunan halk plajına, içinde engellilere göre dizayn edilmiş tuvaleti, soyunma kabini ve duşu olan özel üniteler yerleştirildi. Öte yandan görme engelliler için hissedilebilir yüzey ve tekerlekli sandalyelerin kum ve çakıllı zemin üzerinde rahat ilerlemesi için denize kadar ulaşan özel rampa ve kumsalda özel alan da hazırlandı.