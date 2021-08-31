En özel deniz festivalinde bir araya geldiler

Hayata geçirdiği tüm projelerde engelli vatandaşları gözeten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, onların sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ile birlikte Karamürsel ilçesi Ereğli Kumyalı Plajı'nda Engelsiz Deniz Festivali gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın da engelli bireylerle bir araya geldiği özel festivalde unutulmayacak görüntüler ortaya çıktı.
ZAFER O ENGELİ AŞANLARINDIR
Engelsiz Deniz Festivali'ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Karamürsel Kaymakamı Osman Arslan Canbaba, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, engelli ve engelli yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uçurtmalar ve balonlarla süslenen festival alanında tüm katılımcılara tişört ve şapka dağıtıldı.
KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİLER
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile Karamürsel ilçesi Ereğli Kumyalı Plajı'nda düzenledikleri Engelsiz Deniz Festivali'nde engelli bireyler şarkılar söyleyip dans ederken, spor aktivitelerine katılıp keyifli bir gün geçirdi. Engelli bireylerin birbirinden eğlenceli oyunlarına protokol de katıldı. Festival'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Ringo, Rüzgâr Sörfü, Jet Turu, Yelkenli Tekne Turu, Tekne Turu ve Yüzme gibi birçok deniz aktivitesini engelli kardeşlerimiz ile birlikte yaptı.
KENDİSİNİN DE ENGELLİ OLABİLECEĞİ BİLİNCİNDE OLMAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz bir kent için çalışmalar yaptığının altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın "Engellilerin yaşamlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için çalışmalara devam ediyoruz. Herkes bir gün kendisinin de engelli olabileceği bilinci ile engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çaba sarf etmelidir. Bizler de bu sebeple Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu festivali düzenledik. İnşallah bundan sonra da bu tür programlar düzenlenecek" dedi.
BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN EMPATİ VURGUSU
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutlayan ve festivalde engelli bireylerin mutluluğunun görüldüğünü belirten Başkan Büyükakın "Amacımız engelli bireylerle engelsiz bir festivalde bir araya gelerek bütün engelleri ortadan kaldırmak. Özellikle engelli ailelerin, kendi çocuklarını engelsiz çocuklarla birlikte aktif rol aldığını görmeleri onları çok daha mutlu ediyor. Bugün yaptığımız parklarda engelli ve engelsiz çocuklar birlikte oyun oynuyor. Sadece Büyükşehir Belediyesi olarak değil tüm toplumun bu anlayışla hareket etmesi, empati yapması gerektiğini düşünüyoruz. Empati yaparsak o zaman gereken önemi ve özeni herkes gösterir" dedi.
ENGELSİZ PLAJ İÇİN NELER YAPILDI?
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmayla Karamürsel ilçesi Ereğli Kumyalı'da bulunan halk plajına, içinde engellilere göre dizayn edilmiş tuvaleti, soyunma kabini ve duşu olan özel üniteler yerleştirildi. Öte yandan görme engelliler için hissedilebilir yüzey ve tekerlekli sandalyelerin kum ve çakıllı zemin üzerinde rahat ilerlemesi için denize kadar ulaşan özel rampa ve kumsalda özel alan da hazırlandı.