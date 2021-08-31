Esenler’de iş insanı polis koruması alabilmek için aracını kurşunlattığını itiraf etti

Esenler'de kağıt fabrikası sahibi iş adamı Maks G. geçtiğimiz günlerde polise giderek tehdit edildiğini ve kendisini öldürmek isteyen birilerinin olduğunu söyledi. Hatta aracına ateş açılıp suikast girişimine uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

İş adamının şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri hemen harekete geçti. Yapılan incelemede elde edilen görüntülerde iş adamının aracının park halindeyken yanına bir adamın gelip susturuculu silahla ateş ettikten sonra kaçtığını tespit etti.