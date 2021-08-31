Eşini balkondan atan koca için 20 yıl hapis istemi

Van'ın Edremit ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde yaşayan Çiğdem Ergin, 24 Nisan'da iddiaya göre, 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandı. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan eşi Sinan Ergin ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ergin'in ifadesinde eşinin intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Çiğdem Ergin, önce kaş ve gözleri ile sorulan sorulara cevap verip, intihara kalkışmadığını, eşi Sinan Ergin tarafından balkondan atıldığını polise anlattı. Sağlık durumunun daha iyiye gitmesinin ardından Ergin polise sözlü olarak da ifade verdi.

İfade üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayla ilgili Sinan Engin hakkında soruşturma başlatıldı. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sinan Ergin hakkında 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, 'şüphelinin tartışma yaşadığı eşinin boğazını sıkarak bilincini kaybetmesi sonucu kucağına alıp balkondan atması' şeklinde gerçekleşen eylemi nedeniyle ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep edildi.





ERKEN YAŞTA EVLENDİ

Balkondan atıldığını söyleyen ve felç kalarak yatağa mahkum olan Çiğdem Ergin, eşinin kendisine uyguladığı şiddeti anlattı. Çiğdem Ergin, 6 yıllık evliliği süresince hem eşinin hem de ailesinin kendisine sürekli psikolojik şiddet uyguladığını söyledi. Ergin, "Ben kendi isteğimle henüz 16 yaşındayken evlendik. Şu an iki çocuğum var. Bu olay 24 Nisan'da gerçekleşti. O gün küçük kızımın doğum günüydü. Ben de eşimin manavına gittim. Oraya gittiğimde bir bayanla oturup yemek yiyorlardı. Ben de ramazan ayı nedeniyle niyetliydim. 'Neden oruç tutmuyorsun' dedim. Sonra kadının yanında gururumu incitecek söylemlerde bulundu. Benim orada kadınlık gururum incindi." Diye konuştu.

POLİSİ ARADIĞI İÇİN DAYAK YEDİ

Eve gittikten bir süre sonra kocasının sinirli bir şekilde eve geldiğini söyleyen Ergin, "hayırdır neyin var dedim. Bana dedi ki, sen çok anlayışsız bir kadınsın dedi. Sonra fiziksel şiddete başladı. Sağ gözüme vurdu. Buna dair raporlarım da var. Daha sonra saçımdan tutup çekti. Ben de koşarak telefonla babamı aradım. Babam cevap vermedi. Sonra polisi aradım. Dedim ki, 'beni kurtarın, şu an fiziksel şiddete maruz kalıyorum. Beni kadın sığınma evine alın'. Polisler de benim adresimi istedi. Ben de onlara 'Adresi bilmiyorum. Ama size evi tarif edebilirim' dedim. Sonra Sinan polisle konuştuğumu duyunca, deliye döndü. 'Nasıl ararsın'. Orada şiddet iyice başladı" dedi.

"İNTİHAR ETMİŞSİN"

Şiddet sonrası gözlerini yoğun bakımda açtığını ifade eden Ergin, "Kendime geldiğimde 'Ne işim var burada dedim', dediler ki intihar etmişsin. Ben de 'intihar etmedim' dedim. Beni binanın üçüncü katından atmış. Eşim herkese intihar ettiğimi söylemiş. Zaten boynumu çevirdikten sonra şuurumu ve bilincimi kaybettim. Beni yatağa mahkum bıraktılar. Elimi, kolumu kaldıramıyorum. Sapasağlam bir insanken elini kaldıramamak, yürüyememek çok zor bir şey" dedi.

KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE ŞİDDET

Kızlarının gözü önünde eşinin kendisine şiddet uyguladığını belirten Ergin, "Defalarca bu şiddeti kızlarımın önünde yaptı. Hatta büyük kızım 'Anne susma, konuş' diyordu. Ailesinden de davacıyım. Şu an hiçbir şey olmamış gibi ellerini, kollarını sallıyorlar. Diyorlar ki, 'Biz suçlu olsaydık, içeride olurduk'. Ben ölüme terk edildikten sonra mı, ölüm haberim tüm Türkiye'ye yayıldıktan sonra mı adalet yerini bulacak? Dava daha önce intihara teşebbüstü. Şu an 'Cinayete teşebbüse' döndü. Kızımın uzmanlar, psikologlar eşliğinde beyanı da alındı. Kızım her şeyi gördü. Keşke görmeseydi. Ben bunu kabul etmiyorum. Hala tutuklanmadı. Sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı." Şeklinde konuştu.

GÖZLERİ VE KAŞLARIYLA İFADE VERDİ

Hazırlanan iddianamede, Çiğdem Ergin'in ilk ifadesini yoğun bakımda tedavi görürken verdiği belirtildi. İddianamede, Ergin'in yoğun bakımdayken, görevli doktor huzurunda olayın aydınlatılmasına yönelik video çekimi yapıldığı, konuşamaması, ancak bilincinin açık olması nedeniyle sorulan sorulara "Evet" için gözlerini kapatarak, "Hayır" için de kaşlarını kaldırarak cevap verdiği de hazırlanan iddianameye yansıdı. Ergin, kendisine görevli memurlarca sorulan "Kocanız sizi balkondan aşağıya ittirdi mi?" sorusuna göz kapaklarını kapatarak "Evet", "Siz balkona kendi isteğinizle mi çıktınız?" sorusuna kaşlarını kaldırarak "Hayır" cevabını verdiği iddianamede yer aldı.