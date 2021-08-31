Eşini leğende boğarak öldüren cani koca tutuklandı

Olay dün Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesinde Ahmet Toktay adlı 46 yaşındaki adam, eşi Hediye Tokay (40) ile tartışmaya başladı. Evde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet T, su doldurduğu leğende karısını ellerini bağlayarak boğdu.

Tokay, daha sonra polisi arayıp "Eşimi öldürdüm. Gelin, beni alın" diyerek cinayeti itiraf etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken 7 çocuk annesi Hediye Tokay'ın cenazesi de Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı Tokay, emniyetteki ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa Adliyesine getirildi. Burada hâkim karışışına çıkan Ahmet Tokay tutuklanarak cezaevine konuldu. Ahmet Tokay ilk ifadesinde eşi ile yaklaşık 2 yıldır sürekli tartıştıklarını, bu nedenle eşini öldürdüğünü söyledi.

SOSYAL HİZMETLER DEVREDE

Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de harekete geçerek geride kalan çocuklara sosyal destek vermek için çalışma başlattı. Çalışma neticesinde çocukların devlet korumasına alınıp alınmayacağı belirlenecek.