Furkan İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Furkan Ne Demek?

Furkan ismi Türkiye'de oldukça sık kullanılan erkek isimlerinden bir tanesidir. Bu isim hakkında merak edilen pek çok soru bulunur. Furkan isminin kökeni Arapça diline dayanmaktadır. Arap toplumlar ile kaynaşmalar sonucu bu isim dilimize yerleşmiştir. Furkan kelimesinin anlamları arasında "iyi ve kötü arasındaki farkı ifade eden" anlamı yer almaktadır.

FURKAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Furkan ismi ülkemizde oldukça sık kullanılan erkek isimleri arasında yer almaktadır. Ebeveynler bu ismi genellikle güzel söylenişi ve bunun üzerine anlamının da çok güzel olması sebebi ile bebeklerine koymaktadır. Bu ismin anlamı bebeklerine isim arayışında olan kimseler tarafından merak edilmektedir. Furkan isminin 2 tane anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan birincisi "doğru ve yanlışı birbirinden ayırma" şeklindedir. İkinci anlam ise karşımıza " iyi ve kötü arasında bulunan farkı bildiren, gösteren ve ifade eden kişi" olarak çıkmaktadır.

FURKAN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Furkan ismini doğacak olan çocuklarına koymak için araştıran bireyler, bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığını oldukça merak etmektedirler. Furkan ismi de Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alır. Buna ek olarak Furkan isimli bir sure bulunur. Furkan ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde Furkan Suresinin 1. Ayeti içerisinde yer almaktadır.

FURKAN İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Furkan ismi ile ilgili merak edilen sorular arasında bu ismin kökeni de yer almaktadır. Furkan isminin kökenini araştıran kişiler bu isminin kökeninin Arapça olduğunu görmektedirler. Arapça kökenli bu isim "doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırma" anlamı taşımaktadır.

FURKAN NE DEMEK?

İsmi Furkan olan kişiler veya bebeklerine Furkan ismini koymak isteyen bireyler Furkan ismi ile ilgili birçok konuyu araştırmaktadırlar. Furkan isminin ne demek olduğunu merak etmektedirler. Furkan isminin 2 anlamı bulunmaktadır. . Bu anlamlardan birincisi "doğru ve yanlışı birbirinden ayırma" şeklindedir. İkinci anlam ise karşımıza " iyi ve kötü arasında bulunan farkı bildiren, gösteren ve ifade eden kişi" olarak çıkmaktadır.