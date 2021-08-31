Gökçe İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Gökçe Ne Demek?

Gökçe ismi hem anlamı hem de güzel söyleniyor olması sebebi ile sık sık tercih edilen isimler arasında yer almaktadır. Bu ismin sözlükteki anlamı "Gösterişli, havalı" olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu ismin kökeni Türkçe olarak karşımıza çıkmaktadır.

GÖKÇE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Gökçe ismi ülkemiz içerisinde sık sık kullanılan bir isimdir. Bu isim genellikle kız çocuklarında kullanılsa da nadiren erkek çocukları için de kullanılabilmektedir. Bu ismin birkaç anlamı bulunmaktadır. Bu ismi bebeğine koyacak kişilerin araştırmalarında Gökçe isminin anlamı olarak "göze hoş görünen, kibar" anlamları bulunur. Ayrıca buna ek olarak okunuşundan anlaşılacağı üzere bu ismin "gökyüzüne ait" anlamı da bulunmaktadır. Bu isim sözlük anlamı arasında da "gösterişli, havalı" anlamı yer alır.

GÖKÇE İSMİ KUR'ANDA GEÇİYOR?

Gökçe ismini bebeklerine koymak isteyen kimseler bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığını merak etmektedir. Bu isim Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almamaktadır ancak bu ismin bebeklere konulması hususunda dinen bir sakınca görülmemektedir.

GÖKÇE İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Gökçe isminin kökeni de bu isim ile alakalı merak edilenler arasında yer almaktadır. Bu ismin kökeni Türkçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bilginin kaynağı ise Türk Dil Kurumu olarak karşımıza çıkmaktadır.

GÖKÇE NE DEMEK?

Gökçe isminin ne demek olduğu merak edilen konular arasında yerini almaktadır. Bu ismin birkaç tane anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar arasında "Güzel, gösterişli kimse", "Yiğit, cesur", "mavi gözlü kimse" ve sözlüğe göre anlamı ise " gösterişli havalı" olarak karşımıza çıkmaktadır.