Göktuğ İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Göktuğ Ne Demek?

Göktuğ ismi son zamanlarda çok sık karşılaştığımız isimlerden bir tanesidir. Bu ismi yeni doğacak bebeklerine koymak isteyen ebeveynler de bu isim hakkında pek çok detayı merak etmektedir. Göktuğ isminin kökeni Türkçe'ye dayanmaktadır. Ve bu ismin anlamı karşımıza göğü oluşturan kutsal mavi renk olarak çıkmaktadır.

GÖKTUĞ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Göktuğ ismi son zamanlarda popüler olan isimler arasında yer almaktadır. Özellikle yeni doğacak bebeklerine isim arayışında olan ebeveynler bu ismin anlamını merak etmektedir. Göktuğ, eski Türk toplumlarında bulunan yönetim şekli ve bu toplumlardaki inanç ile ilgili bir kelimedir. Eski Türk devletlerinde yönetici kişi Tanrılarından 'kut' aldığına inanırlardı. (Kut; tanrının verdiği yönetme gücüdür.) Göktuğ, yönetme gücünü gökten almış kimse anlamına gelmektedir. Bu isim genellikle yönetici anlamında kullanılmaktadır.

GÖKTUĞ İSMİ KUR'AN'DA YER ALIYOR MU?

Göktuğ ismi hakkında merak edilen sorulardan bir tanesi de bu ismin Kur'an içerisinde geçip geçmediğidir. Merak edilen bu sorunun yanıtı ise; Göktuğ kelimesinin Kur'an içerisinde geçmediği şeklindedir. Bu kelimenin kökeni Arapça olmadığı için Kur'an içerisinde geçmemesi oldukça normaldir. Kur'an içerisinde geçmemesi bu ismin çocuklara konulmayacağı anlamına gelmez. Bu ismin konulmasının dinen bir sakıncası bulunmamaktadır.

GÖKTUĞ İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Göktuğ kelimesi hakkında merak edilen sorulardan bir tanesi de bu ismin kökeninin neresi olduğudur. Göktuğ isminin kökeni Türkçe olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle bu isim Kur'an içerisinde yer almaz.

GÖKTUĞ NE DEMEK?

Göktuğ kelimesi anlam bakımından, gökyüzünü ve bununla ilgili olarak kutsal değerleri ifade eden bir kelimedir. Eski Türk inanışına göre gökte bulunan her şey kutsaldır. Bu kutsal olanlar arasında göğü oluşturan mavi renk de kutsaldır. Göktuğ kelimesi, gökyüzünün kutsal mavi rengi anlamına da gelmektedir. Bu mavi renk bazı Türk devletlerinde hükümdarlığı sembolize etmektedir.