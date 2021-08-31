Güngören’de  ’yavaş git’ tartışması ölümle bitti

Olay, 28 Ağustos Cumartesi günü Gençosman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyyar Kayıtbey ve kardeşi evlerine giderken yolun karşısına geçmek istediler, o sırada aracıyla sokaktan hızla geçen Emrullah K.'ya tepki göstererek 'biraz yavaş git' dedi. Bunun üzerine Emrullah K. aracını durdurup Seyyar Kayıtbey ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Emrullah K. yanında bulunan tabancayla Seyyar Kayıtbey'e ateş ederek yaraladı, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kayıtbey'in kardeşi hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Seyyar Kayıtbey hayatını kaybetti.

