Hayata dönüşün adı: Doruk bebek

İstanbul Maltepe'de 25 Ağustos Çarşamba günü yaşanan ve 5 aylık bir bebeğin Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir'in kollarında hayata tutunduğu rehine operasyonunun ayrıntılarına SABAH ulaştı. Maltepe İlçesi'ne bağlı Gülsuyu Mahallesi'nde yaşayan ve kuaförlük yapan Elif B. (23) sabah saatlerinde dini nikahlı eşi ve 5 aylık bebekleri Doruk B.'nin babası Baki T.Ü. (27) ile tartışma yaşadı. Saat 11.20 sıralarında Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşiyle tartışma yaşadığını söyleyen Elif B., Sığınma Evi'ne yerleştirilmesi talebinde bulundu. Mağdur Elif B. eşinden şikayetçi ve davacı olmadığını, sadece Doruk B. isimli 5 aylık bebeğinin evden alınarak kendisine teslim edilmesini istedi.
"EVİ YAKARIM; BEBEĞİ ÖLDÜRÜRÜM" DEDİ
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri; Elif B.'ye doktor raporu aldı ve hemen ikilinin Maltepe İlçesi Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi üzerindeki ikamet adreslerine gitti. Saatler 12.00'yi gösteriyordu. O esnada 5 aylık Doruk bebeği rehin alan baba Baki T.Ü., bebeğiyle birlikte evin camına çıktı. Özel Harekat Polisleri, İtfaiye Ekipleri, Sağlık Ekipleri ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir de kısa sürede olay yerine ulaştı. Cama çıkan şüpheli Baki T.Ü., bağırarak "O kadın buraya gelecek. Gelmezse evi yakarım ve bebeği keserek öldürürüm" diyerek tehditlerde bulundu. Polisler hemen şüpheli Baki T.Ü.'yü ikna çabalarına başladı.
EMNİYET MÜDÜRÜ BİR HAMLEYLE KURTARDI
Şüpheli Baki T.Ü., evlerinin salon ve mutfak bölümlerinde bulunan perdeleri ateşe verdi. Tüm ısrarlara rağmen açılmayan dairenin kapısı o esnada koçbaşı ile kırıldı. Özel Harekat Polisleri ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir daireye girdi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir, ikna çabalarına başladığı Baki T.Ü.'nün konuşarak dikkatini dağıttı. Baki T.Ü. elinde bulunan bıçağı Polis Memuru Serhat B.'ye savurdu. Bıçak cama denk geldi. Kırılan camın parçaları Polis Memuru Serhat B.'nin gözü ve sol elmacık kemiğine isabet etti. Özel Harekat Polisleri o sırada Baki T.Ü.'yü herhangi bir yaralanma gerçekleşmeden etkisiz hale getirdi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir anlık bir hamleyle Doruk bebeği kucağına aldı. Pişmanlık yaşayan baba Baki T.Ü. o anlarda gözyaşlarına boğuldu ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir'in koluna sarıldı.
BEBEK VE ANNESİ KORUMA ALTINA ALINDI
Olaya Özel Harekat Polisleri ile birlikte birebir müdahale eden Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir 5 aylık Doruk bebeği daireden çıkardı ve Sağlık Ekipleri'ne teslim etti. İddiaya göre; olayla ilgili pişman olduğunu ifade eden ve ifadesinde "Eşimi seviyorum" diyen şüpheli Baki T.Ü. gözaltına alındı. Yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Şüpheli Baki T.Ü., sağlık kontrollerinin ardından Maltepe İlçesi Gülsuyu Polis Merkezi'ne götürüldü. Elif B. ve bebeği Doruk B. ise Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı Polis Memuru Serhat B. de İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Elif B. ve bebeği Doruk B. koruma altına alındı.
17 SUÇTAN DOLAYI KAYDI BULUNUYOR
SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre; mağdur Elif B. daha önce de eşi Baki T.Ü.'yi kendisinden şiddet gördüğü iddiasıyla İstanbul Emniyeti'ne şikayet etmişti. Şüpheli Baki T.Ü.'nün 6'sı kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, 3'ü yaralama, 2'si güveni kötüye kullanma, tehdit ve kapkaç başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü 17 suç kaydı bulunuyor.