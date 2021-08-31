Hayata dönüşün adı: Doruk bebek

EMNİYET MÜDÜRÜ BİR HAMLEYLE KURTARDI

Şüpheli Baki T.Ü., evlerinin salon ve mutfak bölümlerinde bulunan perdeleri ateşe verdi. Tüm ısrarlara rağmen açılmayan dairenin kapısı o esnada koçbaşı ile kırıldı. Özel Harekat Polisleri ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir daireye girdi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir, ikna çabalarına başladığı Baki T.Ü.'nün konuşarak dikkatini dağıttı. Baki T.Ü. elinde bulunan bıçağı Polis Memuru Serhat B.'ye savurdu. Bıçak cama denk geldi. Kırılan camın parçaları Polis Memuru Serhat B.'nin gözü ve sol elmacık kemiğine isabet etti. Özel Harekat Polisleri o sırada Baki T.Ü.'yü herhangi bir yaralanma gerçekleşmeden etkisiz hale getirdi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir anlık bir hamleyle Doruk bebeği kucağına aldı. Pişmanlık yaşayan baba Baki T.Ü. o anlarda gözyaşlarına boğuldu ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir'in koluna sarıldı.