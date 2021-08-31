Karantina kaçağı, battaniyeye saklanırken yakalandı: "Cezayı öderim ama yurtta kalamam"

Ekipler, riskli durumdaki Halil T.'yi karantina yurduna götürmek dakikalarca çaba sarf etti. "Benim evim var. Cezayı öderim ama yurtta kalamam" diyerek ekiplere dakikalarca direndi.

Bir süre ikna çabalarının ardından Halil T., ekip aracına bindirilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.

Sürücü ve diğer 3 yolcu, PCR testi yaptırmaları için de hastaneye gönderildi.