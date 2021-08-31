Karısının ellerini bağlayıp kovada boğarak öldürdü

Şanlıurfa'da, Ahmet Tokay (46) tartıştığı 7 çocuk annesi eşi Hediye Tokay'ı (40) ellerini bağlayıp, içine su doldurduğu plastik leğende boğarak öldürdü.
Eyyübiye
ilçesinde yaşayan Ahmet Tokay ile eşi Hediye Tokay arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Tokay, iddiaya göre ellerini bağladığı eşi Hediye Tokay'ın başını su dolu plastik leğene sokarak boğdu. Tokay, eşinin ölümünün ardından polisi arayarak kendini ihbar etti. 7 çocuk annesi Hediye Tokay, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, eşini öldüren Ahmet Tokay ise polis ekiplerince gözaltına alındı.