Koca: Tedbir sıkı olursa vefat sayısı düşer

Türkiye'de dün test yapılan 283 bin 250 kişiden 19 bin 557'sine Kovid- 19 tanısı konulurken, 245 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 13 bin 401 oldu. Birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77.22, ikinci doz aşı oranı da yüzde 59.23 olarak gerçekleşti. Günlük tabloyu sosyal medyada paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Yeni vaka sayımız 19 bin 557 yerine 9 bin 557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliayoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef. Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz" dedi.