Kocasını ’içki’ tartışmasında öldürmüş

Olay, geçen pazar günü saat 22.00 sıralarında, Karaağaç Mahallesi 2. Serçe Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Yaşar Akbulut ile ikinci evliliğini yaptığı Sevin Akbulut arasında iddiaya göre içki içtiği için tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Sevin Akbulut, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Yaşar Akbulut'u 6 yaşındaki çocuğu A.A.'nın gözleri önünde göğsünden 3 kez bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Yaşar Akbulut, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yaşar Akbulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Sevin Akbulut, emniyetteki işlemlerini ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi tarafından öldürülen Yaşar Akbulut'un cenazesi otopsi sonrası merkeze bağlı Çakırlar köyünde ikindi namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.