Konyalı ressam, dünya yıldızlarının resimlerini yapıyor

İsviçre'de yaşayan 3 kız çocuğu babası 40 yaşındaki Ersan Kaya, futbolcu olma hayali kurarken, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremedi. Küçük yaşlardan itibaren ayak kırılması, çapraz bağlarının kopması ve bunun gibi birçok sakatlık yaşayan Kaya, 18 yaşında futbol oynamayı bıraktı.
Futbolun içinde kalmayı tercih eden Kaya, uğraştığı resimlere biraz daha vakit harcamaya başladı. 25'li yaşlara geldiğinde artık ünlü futbolcuların resimlerini yapıp, satmaya başlayan Kaya, İtalyan efsanesi Paolo Maldini, Brezilyalı Robinho, ülkemizde de forma giyen Emmanuel Adebayor, Mesut Özil gibi yıldızlar başta olmak üzere İsviçre Milli Takımın oyuncuları, teknik adamlar, kulüp başkanları gibi birçok kişinin resimlerini yaparak onlara ulaştırdı.
'FUTBOLDAN KOPMAK İSTEMEDİM'Sakatlıklar nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldığını ancak futbolun içinde bir aşk olduğunu belirtip, bunu resimlerle ifade ettiğini belirten Ersan Kaya, "Konya'da doğdum ve 32 yıl önce İsviçre'ye yerleştik. Hep futbolcu olmak istiyordum.
Ancak yaşadığım sakatlıklar buna izin vermedi. Bende resim yeteneğimin üzerine gidip, futbolcuların resimlerini yapmaya başladım. Zamanla siparişler aldım ve dünyaca ünlü yıldızların resimlerini yapıp, kendilerine teslim ettim. Futbolcu olma hayalim gerçekleşmedi ama futbolcuların resimlerini yaparak hayatıma devam ediyorum" dedi.
'ZİDANE VE RONALDO'NUN RESMİNİ YAPMAK İSTİYORUM'
Fransız yıldız Zinedine Zidane ve Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo'nun resmini yapmayı çok istediğini belirten Kaya, "Ben Zidane ve Maradona hayranıyım. Maradona maalesef hayatını kaybetti.
En büyük hayallerimden bir tanesi Zidane ve Cristiano Ronaldo'nun resimlerini yapmak istiyorum. Resimlerin yaptığım kişiler eserlerimi çok beğeniyor.
Maldini ve Robinho resimlerini görünce çok mutlu olmuşlardı. Ortalama olarak 20 gün içerisinde bir resmi bitirebiliyorum. Ben yaptığım işe inanıyorum. İşinize inanırsanız karşılığını alırsınız.
Benim bir tarzım var ve bu tarzımı eserlerime yansıtıyorum. Resimlerimi yaparken ailem ve çocuklarımda bana destek oluyor" diye konuştu.
Ersan Kaya, futbol dünyasının dışında sanat dünyasındaki birçok kişinin de resmini yaptığını, teklif gelmesi halinde farklı alanlarda da resimler yapabileceğini ifade etti.