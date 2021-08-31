Konyalı ressam, dünya yıldızlarının resimlerini yapıyor

'FUTBOLDAN KOPMAK İSTEMEDİM'Sakatlıklar nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldığını ancak futbolun içinde bir aşk olduğunu belirtip, bunu resimlerle ifade ettiğini belirten Ersan Kaya, "Konya'da doğdum ve 32 yıl önce İsviçre'ye yerleştik. Hep futbolcu olmak istiyordum.