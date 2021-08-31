Köpekten kaçan kedi vatandaşın üzerine tırmandı!

"HERKESİN KAFASINA TALİH KUŞU KONAR, BANA KEDİ KONDU"



3 çocuk babası Kazdal "Arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Komşu da köpeğini gezmeye çıkarmış. Bir kedi yavrusu, onu görünce korkup benim bacağıma tırmandı. Ben kediyi kafamın tepesinde gördüm. Ben şok geçirdim. Bir iki dakika ne olduğunu anlamadım. Arkadaşlar gülmeye başladı. Ben de kediyi kafamda tuttum, dondurma dolabının üzerine bıraktım. Dedim herkese talih kuşu konar, bana kedi kondu" dedi. Kazdal "Ben hayvanları çok seviyorum, evim sokağın dibinde. Binamda 10 tane daire var, 9'uyla kediler yüzünden konuşmuyorum. Sırf bu kediler yüzünden kendime bahçe yaptım. Çalıştığım yerde keklik kuşum var, bıldırcın, köpeğim var" diye konuştu.