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Giriş Tarihi: 31.8.2021 09:00 Son Güncelleme: 31.8.2021 09:00

KOSGEB başvuru şartları nelerdir? KOSGEB desteklerinden kimler faydalanabilir?

KOSGEB başvuru şartları nelerdir? KOSGEB desteklerinden kimler faydalanabilir?

KOSGEB’in açılımı, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’dır. KOSGEB, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bir başkanlıktır. Bu kuruluşun görevleri, ülkemizde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli ticari işletmelerin etkinliğini artırarak ekonomi üzerindeki rolünü kuvvetlendirmek, bu tür işletmelerin rekabet kapasitesini artırmak ve ekonomik gelişmelere koşut olarak bu tür kuruluşların sanayi ve ekonomideki bütünleşmesini sağlamaktır. Tüzel kişiliğe sahip olan, özel bütçesi bulunan bu kuruluş, halihazırda üretim, hizmet ve ticaret piyasalarında etkinlik gösteren küçük ve orta ölçekli ticari kuruluşlara destek sağlamaktadır. KOSGEB her yıl, belirli koşullar altında birçok işletmeye destek olmakta ya da yeni işletmeler kurulmasını teşvik etmektedir. KOSGEB tarafından uygulanan birçok farklı destek programı mevcuttur. KOSGEB desteği için nereye başvurulur? KOSGEB başvuru şartları...

KOSGEB, düzenli olarak birçok küçük ve orta ölçekli işletmeye destek olmakta, birçoğunun da kurulması için imkân sağlamaktadır. KOSGEB destek başvuruları günümüzde artık ücretsiz bir şekilde, E-Devlet platformu üzerinden yapılabilmektedir. KOSGEB'den destek alarak bir iş fikrini hayata geçirmek isteyenler, öncelikle kafalarındaki iş fikrinin KOSGEB destekleri kapsamında olup olmadığını öğrenmelidir. KOSGEB web sitesi üzerinden yayınlanan desteklenen sektörler listesi incelenmelidir ve iş fikri bu listede yer alan başlıklardan biri ile uyumlu ise bu başlığın NACE kodunun yine KOSGEB web sitesinde yer alan ileri girişimci programı faaliyet konuları tablosunda yer alıp almadığı kontrol edilmelidir. Daha sonra bu doğrultuda resmi olarak kurulan işletme adına, KOSGEB'e başvuru yapılmalıdır.

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB'in uyguladığı destek programları şu başlık altında sınıflandırılmaktadır:

  • Girişimcilik Destekleri
  • İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
  • AR-GE Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
  • KOBİ Finansman Destekleri
  • İŞGEM / TEKMER Destek Programı
  • Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

KOSGEB BAŞVURUSU YAŞ SINIRI

KOSGEB'in kimi zaman yeni iş kuracak olan gençlere yönelik destek ve hibe programları için yaş sınırı koyduğu olmuştur. Ancak KOSGEB genellikle destek ve hibe programları için yaş sınırı aramamaktadır. KOSGEB'den hibe ya da kredi almak için genel olarak üst yaş sınırı bulunmamakla birlikte, hibe ya da destek almak isteyenlerin reşit olması gerekir. Yani KOSGEB'den hibe ya da destek alabilmek için alt yaş sınırı 18'dir.

KOSGEB DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEKLER

KOSGEB hibe başvurusu için genel koşullar şunlardır:

  • 18 yaşını doldurmuş, yani reşit olmuş olmak
  • KOSGEB tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ne katılmak ve başarıyla tamamlamak
  • Eğer halihazırda kurulmuş bir işletme için destek talep edilecekse, işletmenin KOBİ statüsüne sahip olması
  • Eğer halihazırda kurulmuş bir işletme için destek talep edilecekse, KOSGEB veritabanına işletme kaydı yapılmış olması.

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