Mahur İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Mahur Ne Demek?

Mahur ismi günlük hayatımızda pek fazla duymadığımız isimlerden bir tanesidir. Bu ismin özelliklerinden bir tanesi; bu ismin hem kız çocuklarda hem de erkek çocuklarda kullanılabiliyor olmasıdır. Mahur isminin kökeni Farsça'ya dayanmaktadır ve bu kelimenin anlamı "Türk müziğinde bir makam" olarak karşımıza çıkmaktadır.

MAHUR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkçe'de sık kullanılan kelimelerden bir tanesi de Mahur kelimesidir. Bu kelimeyi bazı ebeveynler isim olarak bebeklerine koymaktadır. Bu nedenle bu ismin anlamı merak edilmektedir. Mahur kelimesinin anlamı Türkçede "klasik Türk müziğinde ele alınmış olan bir makam" olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk müziğinde kullanılan bu makam ise neşeli, şen bir makamdır. Bu nedenle Mahur isminin konulma amacı bebeğin şen ve neşeli olmasıdır. Bu kelime bir de "mahur bakışlı" kelime öbeği olarak sıkça kullanılmaktadır. Bu kelime öbeğinin anlamı ise "yumuşak, süzgün olan bakış" olarak karşımıza çıkmaktadır.

MAHUR İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Mahur kelimesi Türkçede yavaş yavaş yaygınlaşan bir isimdir. Bu ismi son zamanlarda ebeveynler bebeklerine koymaktadır. Bebeklerine bu ismi vermek isteyen ebeveynler ise bu ismin Kur'an'da geçip geçmediğini merak etmektedirler. Bu isim Kur'an içerisinde yer almamaktadır.

MAHUR KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Mahur ismi hem erkek çocukları için hem de kız çocukları için kullanılabilen bir isimdir. Bu nedenle özellikle son zamanlarda ebeveynler bu ismi çocuklarına koymak için tercih etmektedirler. Mahur kelimesinin kökeni Farsça'ya dayanmaktadır. Bu kelime dilimize Farsça dilinden geçmiştir. Fars toplumları ile kaynaşmamızdan itibaren bu kelime Türkçe'de kullanılır hale gelmiştir.

MAHUR NE DEMEK?

Mahur ismini son zamanlarda pek çok aile hem kız hem de erkek çocukları için tercih etmektedirler. Bu kelimenin ne demek olduğunu da bu ismi çocuklarına koymak isteyen ebeveynler merak etmektedir. Kökeni Farsça'ya uzanan bu kelimenin Türkçe'de bulunan anlamı karşımıza " Türk müziğinde neşeli, eğlenceli olan bir makam" şeklinde çıkmaktadır.