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Giriş Tarihi: 31.8.2021 10:59

Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı

AA
Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı

Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kasırga" adı verilen operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcıları ve aranan şüphelilere yönelik Malatya merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı "Kasırga" adı verilen şafak operasyonu düzenlendi.

Yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu 800 personel, özel harekat ekipleri, teknik araçlar ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 66 bin 675 yeşil reçeteye tabi hap, 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 185 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca, 138 fişek ve 2 tüfek ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

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Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı
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